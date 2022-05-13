Çal Mağarası’nda karşılaştık ‘Berat’ın yanı boş kalıyor’ dedi!
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Avcı, Trabzon şehrinin futbola olan tutkusunu bir anısı ile anlattı, sözleriyle herkesi kırdı geçirdi
Trabzon şehrinin futbola olan tutkusunu başından geçen bir olayla anlatan Abdullah Avcı, şunları söyledi: "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Eşim ve çocuklarım gelmişti. Roma ile Sivas maçı arasıydı. ÇalMağarası'na (Trabzon'un Düzköyİlçesinde) gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana 'sen misin? dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra 'Berat'ın yanı boş kalıyor, bir şeyyapacak mısın? Buranın insanıyız, biz böyleyiz' dedi. Ben de çalışıyorumtaktik falan cevabını verdim."