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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Çal Mağarası’nda karşılaştık ‘Berat’ın yanı boş kalıyor’ dedi!

Çal Mağarası’nda karşılaştık ‘Berat’ın yanı boş kalıyor’ dedi!

Avcı, Trabzon şehrinin futbola olan tutkusunu bir anısı ile anlattı, sözleriyle herkesi kırdı geçirdi

Trabzon şehrinin futbola olan tutkusunu başından geçen bir olayla anlatan Abdullah Avcı, şunları söyledi: "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Eşim ve çocuklarım gelmişti. Roma ile Sivas maçı arasıydı. Çal Mağarası'na (Trabzon'un Düzköy İlçesinde) gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana 'sen misin? dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra 'Berat'ın yanı boş kalıyor, bir şey yapacak mısın? Buranın insanıyız, biz böyleyiz' dedi. Ben de çalışıyorum taktik falan cevabını verdim."

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Çal Mağarası’nda karşılaştık ‘Berat’ın yanı boş kalıyor’ dedi!
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