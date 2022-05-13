Çal Mağarası’nda karşılaştık ‘Berat’ın yanı boş kalıyor’ dedi!

Trabzon şehrinin futbola olan tutkusunu başından geçen bir olayla anlatanşunları söyledi: "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Eşim ve çocuklarım gelmişti. Roma ile Sivas maçı arasıydı.İçerisi karanlık birisi bakıyor banadedi.Fotoğraf çektirdikten sonraBuranın insanıyız, biz böyleyiz' dedi.cevabını verdim."