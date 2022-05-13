Dervişoğlu Fener’e!

Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmak için gün sayarken bir yandan da Portekizli hocanın onayıyla futbolcu transferinde yol almaya çalışıyor. Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler,G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor.Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor.22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.