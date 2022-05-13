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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Dervişoğlu Fener’e!

VOLKAN DEMİR
Dervişoğlu Fener’e!

Brentford, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nu bonservisiyle yollamak istiyor. Başkan Koç, geçen sezon yüksek ücret nedeniyle alamadığı milli futbolcuyu bu kez bitirmeyi hedefliyor

Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmak için gün sayarken bir yandan da Portekizli hocanın onayıyla futbolcu transferinde yol almaya çalışıyor. Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok için Kasımpaşa'nın kararını beklerken, G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor.

GEÇEN YAZ 'GELİRİM' DEMİŞTİ
Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı. Başkan'ın hedefi bu transferi bir an önce bitirmek.

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Dervişoğlu Fener’e!
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