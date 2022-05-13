Mehmet Sepil'den Abramovich itirafı! "Balon çıktı"

Göztepe'yi borçsuz olarak devredeceğini aktaran Sepil, "Bitmiş bir süreç yok ama çok kısa zamanda bitirilmesi gereken bir süreç var. Önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçı var, cumartesi günü oynuyoruz, saat 19.00'da. Cumartesi günü bizim ligimiz bitiyor, ondan sonra bizim bu devir işini çok hızlı şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sepil, Göztepeliliğini futbol dışındaki amatör branşlarda sürdürmek istediğini belirterek, "Devir olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum, olacağına eminim. Mevcut şartlardaki en iyisini, benim kriterlerim çok yüksek. Gelecek hafta yeni yönetim kurulu başkanımız Murat Yazıcı ve yönetim kurulunu toplantıya çağıracağım. Onlarla durumu değerlendireceğiz, kötümser değilim, devir olmama senaryosunu düşünmek bile istemiyorum. Futbolda kesinlikle kalmak niyetinde değilim." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKAN ADAYLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını kaydeden Sepil, "Şu an Türkiye'de futbolun sil baştan yapılması gerekiyor. TFF, Kulüpler Birliği... Spor yasası çok çok iyi bir başlangıç ama içinde bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İspanya'da bile 6 kere değişmiş. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde de ABD'deydim. Zaman zaman federasyon başkanlığı için ismimiz geçiyor. Benim birinci önceliğim Göztepe'dir. Benim futbolda olmamın sebebi Göztepe." diye konuştu.

Sepil, sarı-kırmızılı kulübe harcadığı para için pişman olmadığını belirterek, "Türkiye'de cebinden benim kadar para veren kişi açık ara Ali Koç'tur." dedi. Göztepe olarak ligden düşmenin kaldırılması için başvurmayacaklarını kaydeden Sepil, Süper Lig'in daha izlenebilir hale gelmesi için lig statüsünde çeşitli değişiklikler yapılabileceğini sözlerine ekledi.