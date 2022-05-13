Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübile yapacak

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin, futbolculuk hayatını bitiriyor. Şahin, son haftada G.Saray ile oynanacak karşılaşmada jübilesini gerçekleştirecek.Antalya'yı küme düşme hattında kurtaran Şahin, 1.68 puan ortalaması yakaladı.5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Ludenscheid kentinde doğan Nuri Şahin; Borussia Dortmund, Real, Madrdid, Liverpool, Feyenoord ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 52 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.