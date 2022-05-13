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Giriş Tarihi: 13.5.2022 10:39

Nuri Şahin, Galatasaray’la sürpriz vedaya hazırlanıyor!

Nuri Şahin, Galatasaray’la sürpriz vedaya hazırlanıyor!

Sezon başında Ersun Yanal’ın teknik direktörlük görevini bırakmasıyla takımın başına geçen Nuri Şahin 14 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor’la sürpriz jübileye hazırlanıyor. Son hafta Galatasaray’la karşılaşacak olan Akdeniz ekibinde 34 yaşındaki Şahin, oyuna kendisini de dahil ederek Jübile maçına çıkacak. İşte tüm detaylar…

Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Akdeniz yerel basınından Akdeniz Manşet'in haberine göre ekim ayından bu yana teknik direktörlük yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtildi.

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Nuri Şahin, Galatasaray’la sürpriz vedaya hazırlanıyor!
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