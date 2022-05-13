Nuri Şahin'den çarpıcı açıklamalar! "Burayı bir basamak olarak görmedim"

"OYUNCULARIMIZLA UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Aynı takımda oyunculuktan teknik direktörlüğe geçmenin zorluklarıyla ilgili de konuşan Nuri Şahin, "Elbette bu zor bir durum. Takım arkadaşlarım açısından da baktığımda kolay bir durum olmamıştır diye düşünüyorum. Ama ben ilk başta hepsini topladım ve bir şans istedim. Onları çok iyi anladığımı ifade ettim ve birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışırsak çok büyük başarılara imza atabileceğimizi anlattım. Şimdi her biriyle gayet uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.

"Her türlü konuda kendilerine kapım her zaman açık. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Her dert ve sıkıntılarında yanlarında olmaya çalışıyorum" diyen Şahin, taktik ve maçların idaresine oyuncuları karıştırmadığını ifade etti. Şahin, "Nasıl ben diyetisyenimizin işlerine karışmıyor ve oyuncularımın beslenme düzenleriyle ilgili bütün insiyatifi ona bırakıyorsam kendi yaptığım işe de kimseyi karıştırmıyorum" dedi.

Henüz teknik direktörlük kariyerinin başında olduğunu da ifade eden Şahin, başta Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp olmak üzere çalıştığı hocalarının tecrübelerinden, geçmişteki kendi deneyimlerinden çok faydalandığını, oyunculuk döneminde aldığı notların ya da çıkarımların çok faydasını gördünü de dile getirdi.

ÖNEMLİ OLAN ÇOK ÇALIŞMAK

Kongrenin 'Beklenmeyen Durumlarda Başarı: Bir Olimpiyat Hikayesi' konulu paneline katılan 2020 yılı Olimpiyat Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Okçuluk Antrenörü Göktuğ Ergin, Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz ve Milli Okçu Gülnaz Büşranur Coşkun, tecrübelerini aktardılar. Panelde konuşan Mete Gazoz, kendisine yöneltilen "Olimpiyat şampiyonu olmak üzerinde bir yük mü? Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Milli okçu Gazoz, "İlk başlarda omuzlarımda bundan sonra girdiğim her yarışmayı kazanmalıyım gibi bir yük hissettim ama sağ olsun Göktuğ hocam bunun doğru bir inanış olmadığını, insanın girdiği her yarışmayı kazanmasının mümkün olmadığını anlattı. Şimdi disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii Olimpiyat Şampiyonu olmak çok gurur verici ve kendime güvenimi artıran bir şey oldu. Ama dediğim gibi önemli olan disiplinli bir şekilde çok çalışmak. Herkese de bunu tavsiye ederim. Bunun arkasından başarı mutlaka gelecektir" diye konuştu.