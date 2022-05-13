Son dakika: Uğurcan Çakır'dan A Spor ekranında transfer itirafı! "Gitmek istiyorum"

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İç sahada inanılmaz, nereye gidersek gidelim bizi yalnız bırakmadılar. Yenikapı'da harika görüntüler vardı."

"EURO 2020'DE BİZİ DESTEKLEYENLERİ ÜZDÜK"

"EURO 2020 ülkemiz adına da çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. EURO 2020'den sonra vicdanım rahattı, elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim."

"MUSLERA'YI İDOL OLARAK GÖRÜYORUM"

"Muslera idol olarak gördüğüm bir insan. Sürekli konuşuyoruz. Çok başarılı. Ondan övgü dolu sözler duymak gurur verici."

"Kutlamalar esnasında meydanda olmak isterdim ama stattan çıkamadık."

"BU YIL BATSHUAYİ'Yİ ÇOK BEĞENDİM"

"Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy... Bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Çok beğeniyorum. Takım arkadaşlarm arasında beni en çok Abdüş (Abdülkadir Ömür) zorluyor. Djaniny de iyi."