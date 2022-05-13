Son dakika: Uğurcan Çakır'dan A Spor ekranında transfer itirafı! "Gitmek istiyorum"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, A Spor ekranında Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlıyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Çakır, "Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A Takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim." dedi. İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları...
"KARİYERİMDE KIRILMA ANI..."
"Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim."
"ABDULLAH HOCA BİZİ ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRDI"
"Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçince çalışması ve yaptıkları beni şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inandırdı. Transfer teklifleri vardı ama burada kalıp şampiyon olacağımızı hissettim. Trabzonspor'un şampiyonluğu benim için her şeyden önemli."
Uğurcan Çakır'dan A Spor'da transfer itirafı! "Gitmek istiyorum" | Video
"TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"
"Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum."
"EN ZOR MAÇIMIZ GÖZTEPE İDİ"
"En zor maçımız deplasmandaki Göztepe maçıydı. İçerde de Adana Demirspor maçı çok zordu bizim için"
"SOYUNMA ODASINA KAÇTIM VE AĞLADIM"
"Adana maçında seyirci girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım."
"Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İç sahada inanılmaz, nereye gidersek gidelim bizi yalnız bırakmadılar. Yenikapı'da harika görüntüler vardı."
"EURO 2020'DE BİZİ DESTEKLEYENLERİ ÜZDÜK"
"EURO 2020 ülkemiz adına da çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. EURO 2020'den sonra vicdanım rahattı, elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim."
"MUSLERA'YI İDOL OLARAK GÖRÜYORUM"
"Muslera idol olarak gördüğüm bir insan. Sürekli konuşuyoruz. Çok başarılı. Ondan övgü dolu sözler duymak gurur verici."
"Kutlamalar esnasında meydanda olmak isterdim ama stattan çıkamadık."
"BU YIL BATSHUAYİ'Yİ ÇOK BEĞENDİM"
"Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy... Bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Çok beğeniyorum. Takım arkadaşlarm arasında beni en çok Abdüş (Abdülkadir Ömür) zorluyor. Djaniny de iyi."