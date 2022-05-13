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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Transferde ‘BEK’lemeyeceğiz

Transferde ‘BEK’lemeyeceğiz

Avcı, sağ-sol bek transferinin öncelikleri olduğunu söyleyip rotayı açıkladı

"Kulübün bütçesi doğrultusunda transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde sol ayaklı olmasına rağmen mecburen Ahmetcan'ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre sağ bek bakacağız. Kadromdaki 8 farklı oyuncuyu sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesiyle karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz. Gelecek sezon planlamasında genç oyuncular da yer alıyor."

DJANINY&HUGO'YA İZİN VERMEDİM
DJANINY ve Hugo, sezon başı takımdan ayrılmak istedi ancak izin vermedim. Şimdi bana teşekkür ediyorlar. Sezon başı itibarıyla bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli.

KULÜBÜN TARiHiNE GEÇMEYi ÇOK İSTEDIM
"GELDIĞIMDE müzeyi gezerken 'Bu tarihte olmak istiyorum' demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca (Sümer) beni aradı, beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı'yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu."

RAKİP %70'LE OYNARSA TRABZON'DA KABUL EDİLİR Mİ!
MEKANIZMALARLA çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı."

İSTİKRARLI BAŞARI ŞART
"Şampiyonluk güzel ve önemli bir sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyuna, uluslararası maçlara gidebilmemiz için büyük organizasyona ihtiyaç var. Trabzonspor'u her zaman dalgalanmalar göstermeyen, Avrupa'da da yarışan bir takıma dönüştürebilmemiz gerek. Bunun için de iyi oyuna ihtiyacımız olacak."

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Transferde ‘BEK’lemeyeceğiz
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