Transferde ‘BEK’lemeyeceğiz

Kulübün bütçesi doğrultusunda transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz.Sağ stoperde sol ayaklı olmasına rağmen mecburenonun durumuna göre sağ bek bakacağız.Bu mevkilere öncelik vereceğiz.Gelecek sezon planlamasında genç oyuncular da yer alıyor."DJANINY ve Hugo, sezon başı takımdan ayrılmak istedi ancak izin vermedim. Şimdi bana teşekkür ediyorlar. Sezon başı itibarıyla bazen sorunlar olabiliyor.Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli."GELDIĞIMDE müzeyi gezerken 'Bu tarihte olmak istiyorum' demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca (Sümer) beni aradı, beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı'yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu."MEKANIZMALARLA çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son.Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu.Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı.""Şampiyonluk güzel ve önemli bir sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyuna, uluslararası maçlara gidebilmemiz için büyük organizasyona ihtiyaç var. Trabzonspor'u her zaman dalgalanmalar göstermeyen, Avrupa'da da yarışan bir takıma dönüştürebilmemiz gerek. Bunun için de iyi oyuna ihtiyacımız olacak."