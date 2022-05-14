Arda Kardeşler’in hakemliği tehlikede! Derbi sonrası...

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçı başlamadan önce hakem Arda Kardeşler enteresan bir olaya imzasını koymuştu. Top-kale atışını kripto parayla yapmış, bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili "TFF ve MHK'nin bilgisi yoktu. Şiddetle karşıyız" diyerek soruşturma açmıştı. TFF'nin soruşturma bitene kadar maç vermeyeceği 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem dün de PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada, "Arda Kardeşler'in, futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. Bu maddeye göre Kardeşler'in lisansı iptal edilebilir.

