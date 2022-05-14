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Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:54

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ersin Destanoğlu, Pjanic ve Vida...

AA
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Ersin Destanoğlu, Pjanic ve Vida...

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayak bileğinde gerilme ve kanama tespit edildiğini, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolları enfeksiyonu saptandığını duyurdu. Ayrıca Göztepe maçı öncesi kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta Vida kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı'mızın 13 Mayıs'taki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Göztepe maçı öncesi kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta tam 8 oyuncu kadroya alınmadı. Açıklanan kadroda Ersin, Mert, Vida, Rıdvan, Mehmet Topal, Pjanic, Oğuzhan ve Gökhan Töre yer almadı.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ersin Destanoğlu, Pjanic ve Vida...
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