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Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:44

Erman Toroğlu: Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok

ABBAS ÇAKAR
Erman Toroğlu: Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok

Kocaelili kitap tutkunlarını tekrar kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturan 12. Kocaeli Kitap Fuarı, ilk günden büyük bir yoğunluğa sahne oldu. Bu yıl ‘Şiir’ ana temasıyla kapılarını açan 12. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden biri de, ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu oldu. Toroğlu, yaşam öyküsünü ve anılarını kaleme aldığı ‘Oynadım, Oynattım, Oynatalım’ isimli kitabını Akçakoca Salonu’nda düzenlenen söyleşide okuyucularına anlattı.

Çocukluğu ve gençliğinin yanı sıra futbolculuk, hakemlik, gazetecilik ve televizyon yorumculuğu yıllarını akıcı bir üslupla okurlarına aktaran Toroğlu, hayatında ilk kez kitap fuarına geldiğini ve bunun da Kocaeli'ne denk gelmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ardından söyleşi soru-cevap kısmıyla devam etti. Toroğlu, bir futbolseverin 'Türk futbolu nereye gidiyor?' sorusuna, "Futbol bir yere gitmiyor. Çünkü bana göre kurtulma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda var konuşmalarını dinlemek isteyen hakemler var. Bu yüzden futbol iyi değil, batakta. Bunun yabancı futbolcuyla da ilgisi yok. Parayı menajer ile kulüp yöneticileri paylaştığı sürece bu böyle gider. Türk futbolunda temizlik yapmak gerekir ancak bu kafayla yapamayız" şeklinde cevap verdi. Toroğlu, konuşmasının devamında Trabzonspor'un bu sezon hakkıyla şampiyon olduğunu da belirtti.



"KADIN FUTBOLCULAR MÜTHİŞ OYNUYOR"

Futbol oynadığını söyleyen bir kadın futbolseverin 'Kadınlar Ligi'ni nasıl buluyorsunuz ?' sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Toroğlu, "Bazen televizyonda Amerikan ve Almanya kadın ligini izliyorum. Bizim erkek futbolculardan iyi oynuyorlar. Kıskanmıyorum desem yalan oluyor. Mücadelelerine bayılıyorum, müthiş performans gösteriyorlar" dedi.



"MHK BAŞKANI OLMAK İSTEMEDİM, ÇÜNKÜ..."

Bir futbolseverin 'MHK Başkanlığı'nı düşünmediniz mi?' sorusuna da net cevaplar veren Toroğlu, "1973 senesinde Ankaragücü'nde oynarken Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası maçı oynadık, 2-1 galip geldik. 8 kişi kaldığımız maçta kırmızı kart gören futbolculardan biri de bendim. Maçtan sonra hakemlik sistemini düzelteceğim dedim ve 10 yıl sonra hakem oldum. Ancak adaleti sağlayacak hakem adaletli gelmiyor. Bir gün FİFA hakemi olursam, ne gözlemcilik ne de MHK Başkanlığı yapacağım dedim ve sözümde durdum. Seni göreve getirenler karşılığını istiyor. Bu sistemin içinde olmak istemedim" dedi. Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, söyleşi sonrasında okurlarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.



TOROĞLU'NUN ANILARI VE İDDİALARI

Toroğlu'nun 'Oynadım, Oynattım, Oynatalım' isimli kitabında oldukça tartışılacak anıları ve iddiaları yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle; 'Ankaragücü'nde futbol oynarken 8 kişiyle Fenerbahçe'yi yendikleri maçta hangi hakem yüzünden hakem olmaya karar verdi?', 'Hangi hakem yüzünden futbolu bıraktı?', 'Bir yıl gibi kısa bir sürede FIFA hakemliğine nasıl yükseldi?', 'Tatil ettiği Trabzon-Beşiktaş maçında neler yaşandı?', 'Hangi efsane futbolcu, antrenörken şike olayına karıştı?', 'Kendisine rüşvet teklif eden Dinamo Tiflis kulübüne nasıl ceza aldırdı?', 'Aziz Yıldırım ile neler yaşadı?' 'Şansal Büyüka ile yaptığı Maraton programında neler yaşadı ve nasıl ayrıldı?'

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Erman Toroğlu: Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok
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