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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Hull, Corendon ile uçacak

Hull, Corendon ile uçacak
Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurt dışında spor takımlarına verdiği desteklerle dikkat çeken Corendon Airlines, buna bir yenisini daha ekledi. Corendon, Acun Ilıcalı'nın sahipliğindeki İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin 'seyahat sponsoru' olurken, kulüp için özel olarak tasarlanan uçak da tanıttıldı. Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, tarihi ortaklığın önemine dikkat çekerek, "Ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak ve Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunun görünmesini istiyorum" dedi.

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Hull, Corendon ile uçacak
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