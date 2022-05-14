Lyon 7 önerdi Aslan 15 istedi

Fransız basınına göre Lyon ile Galatasaray arasında Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri başladı. Fransız ekibi tüm maçlarını mercek altına aldığı oyuncu için 7 milyon Euro ile kapıyı çalarken bu teklif yönetimi kızdırdı.İngiliz ve İspanyol ekiplerinin de takibinde olan oyuncu içintalimatına göre yetkililer yeniden Galatasaray ile temasa geçecek.Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmesiyle ilgili 36 yaşındaki forvet, "Artık kaybedecek bir şeyim yok.ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, artık yorulduğunu da belirterek,diye konuştu.