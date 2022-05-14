Lyon 7 önerdi Aslan 15 istedi

Fransız basınına göre Lyon ile Galatasaray arasında Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri başladı. Fransız ekibi tüm maçlarını mercek altına aldığı oyuncu için 7 milyon Euro ile kapıyı çalarken bu teklif yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılar yanıtında15 milyon Euro aşağısınainmeyeceklerini vurgularken,Lyon da frene bastı. İngiliz ve İspanyol ekiplerinin de takibinde olan oyuncu için Lyon BaşkanıJean-Michel Aulas'ın talimatına göre yetkililer yeniden Galatasaray ile temasa geçecek.
GOMİS'TEN İTİRAF: AĞIR GELİYOR!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmesiyle ilgili 36 yaşındaki forvet, "Artık kaybedecek bir şeyim yok. Kariyeriminsonuna geldim. Bu süreçten sonrazevk kavramı, futboldan keyifalmak daha önemli bir şey" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, artık yorulduğunu da belirterek, "Her sabahçantamı alıp antrenmana gitmek birazağır gelmeye başladı. Özellikle bu salgın vesavaş zamanında" diye konuştu.