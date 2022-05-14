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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Lyon 7 önerdi Aslan 15 istedi

Lyon 7 önerdi Aslan 15 istedi
Fransız basınına göre Lyon ile Galatasaray arasında Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri başladı. Fransız ekibi tüm maçlarını mercek altına aldığı oyuncu için 7 milyon Euro ile kapıyı çalarken bu teklif yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılar yanıtında 15 milyon Euro aşağısına inmeyeceklerini vurgularken, Lyon da frene bastı. İngiliz ve İspanyol ekiplerinin de takibinde olan oyuncu için Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın talimatına göre yetkililer yeniden Galatasaray ile temasa geçecek.

GOMİS'TEN İTİRAF: AĞIR GELİYOR!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmesiyle ilgili 36 yaşındaki forvet, "Artık kaybedecek bir şeyim yok. Kariyerimin sonuna geldim. Bu süreçten sonra zevk kavramı, futboldan keyif almak daha önemli bir şey" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, artık yorulduğunu da belirterek, "Her sabah çantamı alıp antrenmana gitmek biraz ağır gelmeye başladı. Özellikle bu salgın ve savaş zamanında" diye konuştu.

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Lyon 7 önerdi Aslan 15 istedi
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