Nwakaeme’den cevap bekleniyor

Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçı sonrası, "Trabzonspor'dan başka bir kulüple görüşmüyorum. Bana git denmeden gitmem" diyen Nwakaeme'de henüz sonuç alınamadı. Bordo-mavili yönetim bir kez daha masaya oturduğu oyuncuya, 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1.5 milyon Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus önerdi. Ancak 33 yaşındaki futbolcu henüz bir cevap vermedi. Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker konuyla ilgili,dedi.Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor forması altında yaşayan Marek Hamsik, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çok mutlu olduğunu kaydeden Slovak yıldız,diye konuştu.