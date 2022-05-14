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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Nwakaeme’den cevap bekleniyor

Nwakaeme’den cevap bekleniyor
Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçı sonrası, "Trabzonspor'dan başka bir kulüple görüşmüyorum. Bana git denmeden gitmem" diyen Nwakaeme'de henüz sonuç alınamadı. Bordo-mavili yönetim bir kez daha masaya oturduğu oyuncuya, 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1.5 milyon Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus önerdi. Ancak 33 yaşındaki futbolcu henüz bir cevap vermedi. Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker konuyla ilgili, "Trabzonspor, Nwakaeme'ye takım içerisindeki en yüksek maaşı içeren iyi bir teklif yaptı. Oyuncunun kararını bekliyoruz" dedi.

MAREK HAMSİK: BURADAN AYRILMAM
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor forması altında yaşayan Marek Hamsik, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çok mutlu olduğunu kaydeden Slovak yıldız, "Sezonun dönüm noktası olan maç içeride 2-1 kazandığımız Konyaspor maçıydı bana göre. Kaybetseydik işler farklı olabilirdi. Burada 1 yıl daha sözleşmem var ve kalıp 1 yıl daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Ondan sonrası için şu an bir planım yok" diye konuştu.

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Nwakaeme’den cevap bekleniyor
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