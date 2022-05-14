Nwakaeme’den cevap bekleniyor

Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçı sonrası, "Trabzonspor'dan başka bir kulüple görüşmüyorum. Bana git denmeden gitmem" diyen Nwakaeme'de henüz sonuç alınamadı. Bordo-mavili yönetim bir kez daha masaya oturduğu oyuncuya, 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1.5 milyon Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus önerdi. Ancak 33 yaşındaki futbolcu henüz bir cevap vermedi. Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker konuyla ilgili, "Trabzonspor, Nwakaeme'ye takım içerisindekien yüksek maaşı içeren iyi bir teklifyaptı. Oyuncunun kararını bekliyoruz" dedi.
MAREK HAMSİK: BURADAN AYRILMAM
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor forması altında yaşayan Marek Hamsik, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çok mutlu olduğunu kaydeden Slovak yıldız, "Sezonun dönüm noktası olan maç içeride 2-1kazandığımız Konyaspor maçıydı bana göre.Kaybetseydik işler farklı olabilirdi. Burada 1 yıldaha sözleşmem var ve kalıp 1 yıl daha iyi birsezon geçirmek istiyorum. Ondan sonrası içinşu an bir planım yok" diye konuştu.