Oyunlar ortak mirasımız

DÜNYA İZNİK'İ TANIYACAK

Bilal Erdoğan da dünyada geleneksel sporları en canlı yaşatan coğrafyanın Türk dünyası olduğuna işaret etti. Erdoğan, "Oyunlar her geçen sene daha çok ülke ve sporcunun katılımıyla sürdü. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da büyümeye devam ettik. Yaptığımız çalışmalarla 80'nin üzerinde ülkedeki geleneksel spor kuruluşlarıyla ilişkiler kurduk.

13 ülkenin spor bakanlığıyla geleneksel sporların desteklenmesine yönelik deklarasyonlara imza attık. Oyunların İznik'te yapılmasının da çok ciddi anlamı var. Bu kadar derin tarihi geçmişi olmasına rağmen İznik'i biraz ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'in daha iyi tanınması ve dünya çapında hak ettiği şöhreti de kazanmasına dair başlangıç olacaktır" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR ÇEVREYİ KORUYARAK YAPILDI

hakkında bilgi veren Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı "İznik'teki Oyunlara 100'ü aşkın ülke ve 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Saha alanı 473 bin metrekare. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda dolgu ve düzenleme gerşekleştirildi. Sahada 6 yol girişi mevcut. İşler çevreyi koruyarak yapıldı. 5 bin kapasiteli bir de tribün var" dedi.