Son dakika: Spor Toto 1. Lig’de 3 takım daha küme düştü! Play-off’a kalan takımlar belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor da bitime bir hafta kala küme düştü. 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bursaspor'un bu sonuçla sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Gençlerbirliği, konuk olduğu NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti. Kocaelispor ise Altınordu'nun sahasında Balıkesirspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala ligden düştü.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig'de daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off turuna katılacak dört takım da 37. hafta maçları sonrasında kesinleşti.