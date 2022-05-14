Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de 3 takım daha küme düştü! Play-off'a kalan takımlar belli oldu
Giriş Tarihi: 14.5.2022 18:15 Son Güncelleme: 14.5.2022 18:27

Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de 3 takım daha küme düştü! Play-off'a kalan takımlar belli oldu

Son dakika: Spor Toto 1. Lig’de 3 takım daha küme düştü! Play-off’a kalan takımlar belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor da bitime bir hafta kala küme düştü. 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bursaspor'un bu sonuçla sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Gençlerbirliği, konuk olduğu NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti. Kocaelispor ise Altınordu'nun sahasında Balıkesirspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala ligden düştü.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Lig'de daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off turuna katılacak dört takım da 37. hafta maçları sonrasında kesinleşti.

Buna göre Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecekler. Spor Toto 1. Lig'de iki ayaklı oynanacak yarı final maçları 25 - 29 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 2 Haziran'da oynanacak.

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Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de 3 takım daha küme düştü! Play-off'a kalan takımlar belli oldu
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