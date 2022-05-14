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Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:22 Son Güncelleme: 14.5.2022 14:35

Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

DHA
Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadyumu’nda yapılacak kupa töreninde özel tasarlanan şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sunucak. Merakla beklenen formalar, internet üzerinden satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, Medical Park Stadyumu'nda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.

ŞAMPİYONLUK FORMASI
Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve '2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor' yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.

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Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor
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