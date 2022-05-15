ABD’de fırtına çıkardılar

Trabzonspor'un şampiyonluğu tüm dünya basınının gündemine otururken bir yankısı da ABD'den geldi."Günlerce süren kutlama" diyerek tarihi zaferi okuyucularına anlatırken neredeyse tüm kentin sokaklarda kutlamalara katıldığının altı çizildi. Antalyaspor maçı sonrasında statta başlayan kutlamaların sokaklara taştığı, sonrasında ise evde kimsenin kalmadığı belirtilen haberde şu detaylar aktarıldı: "Evlerde neredeyse kimse kalmadı. Hafta boyunca konserler ve diğer etkinliklerle kutlamalar devam ederken dün statta yapılan büyük etkinlik ise gerçekten muhteşemdi.TEKNE sonrasında oyuncuları kıyıda yeni takım otobüsü bekliyordu. Bordo-mavililerin otobüsüne 2010-2011 sezonunu da içeren 8 şampiyonluk kupası tek tek eklendi. Bu otobüs ile kısa bir şehir turu yapan bordo- mavili kafile zaman zaman taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı, zaman zaman meşale yakıp taraftarla kucaklaştı.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden imza çıkmadı. Son temasta bordo-mavili yönetim,Nijeryalı yıldız ise 3 yıllık kontrat talebini yinelerken yıllık 3 milyon Euro artı bonuslar beklediğinin altını çizdi. Taraflar, İstanbul'daki Altay maçı sonrası bir kez daha buluşacakKAPTAN Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz, geceye yaptıkları düet ile damga vurdu. Kutlamaların başında şarkıcı 'Kadr'in söylediği Hakim Bey şarkısı sırasında sahneye çıktılar. İkilinin, takımın şampiyonluğa özel tasarlanan yeni formaları ile yaptıkları düet tribünleri de coşturdu. Şarkının nakarat bölümü "Dünyanın derdi çok ama bizi gören yok. Sen gel yaşayana sor hakim bey" ise tüm statla birlikte söylenince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.TRABZONSPOR, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininin elverişsiz olması nedeniyle Altay'ı bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyor. Sakatlığı bulunan Bruno Peres, Denswil ve Siopis'in görev alması beklenmeyen maçta Abdullah Avcı'nın orta sahada Berat Özdemir'e şans tanıyacağı öğrenildi. Dün Trabzon'da kaldırılan şampiyonluk kupası, bugün İstanbul'da da taraftarla buluşacak. 74 bin 753 kişilik statta tüm biletler de tükenmiş durumda.