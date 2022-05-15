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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Alexander Sörloth F.Bahçe’ye çok yakın

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Alexander Sörloth F.Bahçe’ye çok yakın

Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki futbolcuya istediği parayı vermeye hazır. Leipzig ile yapılacak bonservis pazarlığı transfere yön verecek

Forvet hattında sezon boyunca sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yeni dönem için önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Trabzonspor'da forma giydiği sezon Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, hem ligi bilmesi hem de Türkiye'ye yabancı olmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin radarına girdi. Bu sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibi devam etmeme kararı verince, oyuncunun menajeri transfer görüşmelerine başladı.

TRABZONSPOR'LA PROTOKOL VAR
Menajer Morten Wivestad, İstanbul'da ilk olarak Beşiktaş ile masaya oturdu ancak siyahbeyazlıların 1.5 milyon Euro'luk telifine karşın oyuncu 2.5 milyon Euro'da ısrarcı olunca görüşmeden sonuç çıkmadı. Fenerbahçe Sörloth'un istediği rakamı vermeye hazır. Bonservisi elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 12-13 milyon Euro civarında ücret istiyor. Sarı-lacivertliler ise masaya 7-8 milyon Euro teklif ile oturacak. Bu arada yapılan protokol gereği Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına gönderirken Trabzonspor'a bilgi vermek zorunda.

DZEKO SESLERİ
FORVET için Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri de yükselmeye başladı. Yıldız isimlerle çalışmak isteyen Jorge Jesus'un listesinde İnterli oyuncunun olduğu belirtildi. İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 36 yaşındaki Bosnalı golcü bu sezon 35 Serie A maçında 13 gol-7 asistle oynadı. Sarılacivertlilerin güçlü bir forvet almak için Szalai ve Pelkas'ın transferinden gelecek paraya güvendiği de gelen bilgiler arasında.

KAPALI GİŞE
FENERBAHÇE taraftarı İsmail Kartal'la yaşanan çıkışa kayıtsız kalmamış, Kadıköy'deki son 5 karşılaşmada tribüne 200 bin kişi gelmişti. Bugünkü Fatih Karagümrük mücadelesi için de tüm biletler tükendi. Sarı-lacivertliler ikincilik yarışı için önem taşıyan maçta takımlarını yalnız bırakmak istemediği gibi, İsmail Kartal'a da teşekkür etmek için bugünkü karşılaşmaya özel önem veriyor. Taraftar daha önceki maçlarda da Kartal'a özel tezahüratlar yapmıştı.

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Alexander Sörloth F.Bahçe’ye çok yakın
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