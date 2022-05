Bu gurur senin Trabzonspor

Tribünleri dolduran 60 bin taraftar konserler, horon, kolbastı ve ışık şovlarıyla büyük coşku yaşadı0 Nisan'da Antalya maçıyla şampiyonluğunu ilan eden ve kutlamalarıyla dünya gündemine oturan Trabzonspor, dün tarihi bir şölenle kupasını kaldırdı. Karadeniz'i meşalelerle yakıp karaya çıkan Fırtına, yol üstündeki taraftarlarının desteğiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi.Takımın stadyuma girişiyle birlikte heyecan da arttı.60 bine yakın taraftarının alkışlarıyla platformda yerlerini alan Trabzonspor kupasına kavuştu.ANTALYASPOR maçı sonrası Trabzon şehir meydanında ışıklı şovda şarkısı çalınan Demet Akalın, bu kez statta canlı olarak taraftarla buluştu. 'Kulüp' parçası tam iki kez çalınırken bu sırada telefon ışıklarını yakan bordomavililer, yine efsane görüntüler oluşturdu. Demet Akalın'ın dışında çok sayıda sanatçı konser verdi.Ağaoğlu: "Sabırla bekledik, inatla şampiyon olduk. Buna bütün dünya tanık oluyor."TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gururlu olduğunu söyledi. Başkan, "Bu camia, bu insanlar, Trabzonsporlu taraftarlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki coşku hiç sönmedi. Buna bütün dünya tanık oluyor. ABD'den, Avrupa'dan, dünyanın her köşesinden medya mensubu var burada. Bu takımın böylesine coşkulu bir taraftarı olduğunun belki Türkiye bile farkında değildi. İşte bu coşku her şeyi anlatıyor. İnşallah bu elde ettiğimiz başarı sürdürülebilir bir başarı olur. Kendi hatalarımızın olumsuzluklarını hiç diğer kulüplerin üzerinden okumadık. Hep ders alarak bugüne geldik. İnadıyla, karakteriyle, farklılığıyla şampiyon Trabzonspor" diye konuştu.ŞAMPIYONLUK primleriyle kasasını dolduran Trabzonspor, kutlamalarda da ciddi gelir sağladı. TS Club'lar ürün talebine yetişemezken,kapış kapış satıldığı öğrenildi. Kupa töreni için çıkan biletleri de tüketen bordo-mavili futbolseverler, tribünleri doldurarak kulübe ciddi katkı sağladı.Başkan Ağaoğlu ile beraber sahneye çıkan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, "Tarifi zor duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Şehrimizin buna ihtiyacı vardı. Başta başkan olmak üzere teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.KOLBASTI ekibi sahne aldığında taraftarlar için bir de sürpriz vardı. Maske ve yağmurlukla sahneye gelen Abdülkadir Ömür ve Yunan oyuncu Siopis, daha sonra maskelerini çıkarıp karşılıklı kolbastı oynadı. Bu anlar büyük alkış aldı.SAHAYA çıkan horon ekibine tribünlerdeki 60 bin kişi de eşlik edince, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde dev bir horon oynandı. Görüntüler tek kelimeyle muhteşemdi...Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya çok anlamlı bir şarkıyla çıktı. Gökhan Tepe imzalı 'Beyaz' adlı eserle tribünlere, "Teşekkür ederim böyle sevdiğin için…" mesajı veren tecrübeli çalıştırıcının bu seçimi taraftarlardan büyük alkış aldı.Kupayı TFF Başkanı Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Y. K. Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Yemeksepeti kuryeleri getirdi.Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, kutlamalar için şehre gelen ailesiyle törenin ardından sahada buluşarak kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.Futboluyla taraftarları mest eden Marek Hamsik, bu kez de kutlama töreninde seçtiği şarkıyla tribünleri coşturdu. 'We Are The Champions' parçasıyla şampiyonluklarını haykıran Slovak yıldız, gecenin en çok eğlenen isimlerinin başında geldi.