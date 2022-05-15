Gurbetçi akını

Ülkemizde sözleşme imzalanabilen yabancı oyuncu sayısı 8+6 iken, gelecek yıl 7+5, sonraki sezon da 6+4 olacak. Transferde hazırlıklarını bu yönde sürdüren kulüplerimizin daha çok gurbetçilerin çoğunlukta olduğu bölgelere yöneldiği görüldü. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CİES) yaptığı değerlendirmede;'in ilk basamakta (231) yer aldığı sıralamada, Türk ekipleri en fazla futbolcu ithalatını (83) Almanya'dan yaptı. Fransa'dan 60 oyuncu ülkemize transfer olurken,vetakip etti. Araştırma şirketi raporunda; göçlerin çoğunluğunun coğrafi yakınlık derecesine göre yapıldığının altını çizerken,