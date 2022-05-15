Gurbetçi akını

Türkiye bu sezon en fazla ismi Almanya (83), Fransa (60) ve Hollanda’dan (34) yaparken, raporda yerli futbolcuların fazla olduğu ülkelerin tercihi dikkat çekti
Ülkemizde sözleşme imzalanabilen yabancı oyuncu sayısı 8+6 iken, gelecek yıl 7+5, sonraki sezon da 6+4 olacak. Transferde hazırlıklarını bu yönde sürdüren kulüplerimizin daha çok gurbetçilerin çoğunlukta olduğu bölgelere yöneldiği görüldü. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CİES) yaptığı değerlendirmede; Brezilya-Portekiz'in ilk basamakta (231) yer aldığı sıralamada, Türk ekipleri en fazla futbolcu ithalatını (83) Almanya'dan yaptı. Fransa'dan 60 oyuncu ülkemize transfer olurken, Hollanda (34), Portekiz(23), İngiltere(12), İtalya(11) ve İsviçre(9) takip etti. Araştırma şirketi raporunda; göçlerin çoğunluğunun coğrafi yakınlık derecesine göre yapıldığının altını çizerken, Almanya-Türkiyeeksenindekifarklılığıngurbetçifutbolcularınçok sayıdaolmasındankaynaklandığıbelirtildi.