Inter şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu. 25. dakikada Matteo Darmian'ın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, devreye üstünlükle girdi. Inter, 51. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Bu golden kısa süre sonra 54. dakikada ev sahibi Cagliari, Charalampos Lykogiannis ile farkı 1'e indirdi: 1-2. 84. dakikada Martinez, Inter adına farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-1 yenerek, 3 puan aldı. Cagliari ise 29 puanla 18. sırada yer alırken, kümede kalma ümitlerini gelecek haftaki son maça bıraktı.
Ligde gelecek hafta oynanacak 38'inci ve son hafta müsabakalarında, Milan'a, şampiyonluk için 1 puan yani beraberlik de yetiyor. Gelecek hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak olan Inter, maçını kazanırsa şampiyonluk için, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak olan Milan'ın yenilmesini bekleyecek.