Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa şehrini dünya tanıyacak
Giriş Tarihi: 15.5.2022

Manisa şehrini dünya tanıyacak

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Manisa şehrini dünya tanıyacak

Vestel CEO’su Turan Erdoğan bugün koşulacak Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nun kentin tanıtımına büyük katkısı olacağını söyledi

BU yıl ilk kez Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" bugün koşulacak. Organizasyona katılanlar adımlarını iyilik için atacak. Koşu için ödenen ücretler Manisa'daki Vestel City'de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek. Vestel City'den geçecek maraton öncesinde basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Türkiye'de doğup global bir marka olan Vestel'in başarısında Manisa'nın önemli bir rolü var. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Dünya, Manisa'nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini görecek" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Büyükçekmece’de şok görüntüler! Motosikletli kadın darbedildi
Son dakika: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise taşla saldırdı
EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız
NATO üyeliği öncesi Finlandiya’dan kritik görüşme! Putin gözdağı verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa şehrini dünya tanıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA