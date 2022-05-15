Manisa şehrini dünya tanıyacak

BU yıl ilk kez Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenenbugün koşulacak. Organizasyona katılanlar adımlarını iyilik için atacak. Koşu için ödenen ücretler Manisa'daki Vestel City'de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek. Vestel City'den geçecek maraton öncesinde basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Türkiye'de doğup global bir marka olan Vestel'in başarısında Manisa'nın önemli bir rolü var. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz.ifadesini kullandı.