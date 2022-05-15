Ş ampiyonların filosu

Bordo-mavili oyuncuları, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne götürecek olan tekne Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önünden yola çıktı. Onlarca tekne erken saatlerden itibaren takımın hareket edeceği alanda toplanırken "Şampiyonların Filosu" ismi verilen yolculuk saat 17.00'de başladı. Bordo-mavili taraftarların bayrak ve flamalarla donattıkları yüzlerce parçalık filo,zaman futbolcuların bulunduğu tekneye yanaşan taraftarlar, takıma seslendi. Karşılıklı bordo-mavi tezahüratları yapılarak yola devam edildi.Takımın teknedeki eğlencesi görülmeye değerdi. Oyuncular, tezahüratlar yapıp horon teperek kıyıya ulaştı...şampiyonluk için yapılan kutlama töreni öncesinde sokaklarda da büyük coşku vardı. Sabah saatlerinden itibaren taraftarlar formaları ve atkılarını kuşandı... Boynuna bordo- mavi ip bağlanan minik bir kedi de kentin sevgilisi oldu. 7'den 77'ye tüm şehir horonlar tepip tezahüratlarla şampiyonluğun coşkusunu gecenin geç saatlerine kadar yaşarken yeni bir gelenek olarakda katıldı.MAREK Hamsik, Trabzon'a geldiğinde kendisine, "Şampiyon olursak ne yapacaksın" sorusu yöneltilmişti. Slovak yıldız ise yanıt olarakdemişti. Deneyimli oyuncu, dün bu sözünü tuttu ve saçlarını boyattı. Hamsik yeni stili ile birlikte kutlamalara katılırken Djaniny ile bu kareyi paylaştı..."Çok mutluyuz ya. Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz.""Çocuklar gibi eğleniyoruz.Sabaha kadar eğleneceğiz.""Şampiyonluk dersi veriyoruz. Sanki savaşa gidiyoruz muhteşem atmosfer. Hayatımız boyunca unutmayacağız bugünü.""Çok mutluyuz."Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz.""Burada olduğum için çok mutluyum.Bu hepimizin başarısı.""Takımla başladım ama onlarla bitiremedim."İnanılmaz bir duygu benim için..""Edgar ile sokaklarda, denizlerde, dağlarda her zaman en iyi ikiliyiz."