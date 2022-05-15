Ş ampiyonların filosu

Bordo-mavili taraftarlar, bayraklarla donattıkları onlarca tekneyle oyunculara eşlik etti, denizde muhteşem görüntüler oluştu Futbolcuların şampiyonluk tezahüratları ve dansları ile coştuğu kortej, şehir turu sonrası stada ulaştı
Bordo-mavili oyuncuları, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne götürecek olan tekne Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önünden yola çıktı. Onlarca tekne erken saatlerden itibaren takımın hareket edeceği alanda toplanırken "Şampiyonların Filosu" ismi verilen yolculuk saat 17.00'de başladı. Bordo-mavili taraftarların bayrak ve flamalarla donattıkları yüzlerce parçalık filo, Trabzon Limanı istikametindeilerledi. Ardından oyuncularotobüsle küçük bir turunardından Şenol Güneş SporKompleksi'ne vardı.
TEKNEDEN TEKNEYE BORDO-MAVİ BORDO-mavili oyuncularınteknedekicoşkusu büyüktü…Yabancılar da dahiltüm takım, yolculukboyunca horon tepti. ZAMAN zaman futbolcuların bulunduğu tekneye yanaşan taraftarlar, takıma seslendi. Karşılıklı bordo-mavi tezahüratları yapılarak yola devam edildi. TAKIM, Trabzon Limanı'na ulaştığındagörsel şölen de başladı.Kıyıda bulunan taraftarlar meşaleleryakarken takımın bulunduğuteknede de Nwakaeme meşaleyakarak taraftarlara katıldı.
DENİZDEN GELEN BÜYÜK FIRTINA
Takımın teknedeki eğlencesi görülmeye değerdi. Oyuncular, tezahüratlar yapıp horon teperek kıyıya ulaştı...
7'DEN 77'YE KUTLAMA TARİHİ şampiyonluk için yapılan kutlama töreni öncesinde sokaklarda da büyük coşku vardı. Sabah saatlerinden itibaren taraftarlar formaları ve atkılarını kuşandı... Boynuna bordo- mavi ip bağlanan minik bir kedi de kentin sevgilisi oldu. 7'den 77'ye tüm şehir horonlar tepip tezahüratlarla şampiyonluğun coşkusunu gecenin geç saatlerine kadar yaşarken yeni bir gelenek olarak saç ve yüzleriniboyayan futbolseverleresakallarını bordo-maviyeboyayanlar da katıldı.
MAREK HAMSİK SÖZÜNÜ TUTTU
MAREK Hamsik, Trabzon'a geldiğinde kendisine, "Şampiyon olursak ne yapacaksın" sorusu yöneltilmişti. Slovak yıldız ise yanıt olarak "Saçlarımıbordo-maviyeboyayacağım" demişti. Deneyimli oyuncu, dün bu sözünü tuttu ve saçlarını boyattı. Hamsik yeni stili ile birlikte kutlamalara katılırken Djaniny ile bu kareyi paylaştı...
Ne dediler?
'KİMSE BÖYLE KUTLAYAMAZ' UĞURCAN ÇAKIR: "Çok mutluyuz ya. Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz." ABDÜLKADIR ÖMÜR: "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Horon sesini duyuncayerimizde duramıyoruz. Sabaha kadar eğleneceğiz." YUSUF ERDOĞAN: "Şampiyonluk dersi veriyoruz. Sanki savaşa gidiyoruz muhteşem atmosfer. Hayatımız boyunca unutmayacağız bugünü." DORUKHAN TOKÖZ: "Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum amabilen arkadaşlardan bir şeyler kapmayaçalışıyoruz." BERAT ÖZDEMIR: "Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz." BAKASETAS: "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer. Bu hepimizin başarısı." GERVINHO: "Takımla başladım ama onlarla bitiremedim. Bu çok büyük birbaşarı." EDGAR IE: "İnanılmaz bir duygu benim için. Tarifi çok zor." VITOR HUGO: "Edgar ile sokaklarda, denizlerde, dağlarda her zaman en iyi ikiliyiz."