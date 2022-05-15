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Giriş Tarihi: 15.5.2022 10:57

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal vedaya çıkıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal vedaya çıkıyor!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 16 haftada 12 maçlık yenilmezlik serisine imza atan teknik direktör İsmail Kartal, Karagümrük maçıyla Kadıköy’e veda edecek.

Fenerbahçe 2021-22 sezonunda evindeki son karşılaşmayı bugün Karagümrük'le oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da taraftarı önünde son maçına çıkacak.

Ligde son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan ve bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan toplayan Kartal, bugün alacağı zaferle hem ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi vizesini almak hem de taraftarına bol gollü bir galibiyet armağan etmek istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan sarı kart cezalısı, Pelkas, Kim, Crespo ve Arda sakat.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal vedaya çıkıyor!
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