Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal vedaya çıkıyor!

Fenerbahçe 2021-22 sezonunda evindeki son karşılaşmayı bugün Karagümrük'le oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da taraftarı önünde son maçına çıkacak.

Ligde son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan ve bu süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlikle 32 puan toplayan Kartal, bugün alacağı zaferle hem ikinciliği garantileyip Şampiyonlar Ligi vizesini almak hem de taraftarına bol gollü bir galibiyet armağan etmek istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan sarı kart cezalısı, Pelkas, Kim, Crespo ve Arda sakat.