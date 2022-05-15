Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Karagümrük! İsmail Kartal’ın 11’i belli oldu

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk maçı kaybeden Fenerbahçe (Kasım 1959'da 0-2), daha sonraki dört karşılaşmada rakibine puan vermedi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde sadece bir kez rakibine iki karşılaşmada da mağlup olmadı (1959/60; 1G 1B).

Bu sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında İstanbul Başakşehir'in (18) ardından en fazla puan toplayan iki takım Fenerbahçe (15; 4G 3B 2M) ve Fatih Karagümrük (14; 4G 2B 3M).