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Giriş Tarihi: 15.5.2022 18:04 Son Güncelleme: 15.5.2022 18:15

Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük! İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe’nin konuğu Karagümrük! İsmail Kartal’ın 11’i belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu Fatih Karagümrük. Fenerbahçe yenilmezlik serisini bu maçta da devam ettirmek isityor. Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel ise ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olarak sahada olacak. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu Fatih Karagümrük. Fenerbahçe yenilmezlik serisini bu maçta da devam ettirmek isityor. Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel ise ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olarak sahada olacak. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

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İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk maçı kaybeden Fenerbahçe (Kasım 1959'da 0-2), daha sonraki dört karşılaşmada rakibine puan vermedi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde sadece bir kez rakibine iki karşılaşmada da mağlup olmadı (1959/60; 1G 1B).

Bu sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında İstanbul Başakşehir'in (18) ardından en fazla puan toplayan iki takım Fenerbahçe (15; 4G 3B 2M) ve Fatih Karagümrük (14; 4G 2B 3M).

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Son dakika: Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük! İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu
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