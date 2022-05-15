Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...
Giriş Tarihi: 15.5.2022 11:24

Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor cephesinde büyük bir coşku yaşanıyor... Dünya genelinde ses getiren şampiyonluk kutlamasıyla birlikte yabancı basın da bu şampiyonluğu yakından takip etti. İngiliz basını, Fırtına'nın şampiyonluğu sonrası yıldız oyuncu Marek Hamsik'i manşetlere taşıdı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor cephesinde büyük bir coşku yaşanıyor...

Dünya genelinde ses getiren şampiyonluk kutlamasıyla birlikte yabancı basın da bu şampiyonluğu yakından takip etti.

İngiliz basını, Fırtına'nın şampiyonluğu sonrası yıldız oyuncu Marek Hamsik'i manşetlere taşıdı.

"NAPOLI İLE DEĞİL, TRABZONSPOR İLE..."

besoccer.com, Hamsik için derlediği haberde, "Napoli'de geçirdiği 12 uzun yılın ardından 520 maça çıkıp 121 gol atan Hamsik'in özlemini çektiği lig şampiyonluğu nihayet geldi. Ama Napoli ile değil, Trabzonspor ile." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Son dakika: FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
Son dakika: Üniversiteli gençler kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek
Son dakika: Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Son dakika: Yüksek doz anestezi hayatını kararttı
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA