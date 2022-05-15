Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...

"NAPOLI İLE DEĞİL, TRABZONSPOR İLE..."

besoccer.com, Hamsik için derlediği haberde, "Napoli'de geçirdiği 12 uzun yılın ardından 520 maça çıkıp 121 gol atan Hamsik'in özlemini çektiği lig şampiyonluğu nihayet geldi. Ama Napoli ile değil, Trabzonspor ile." ifadelerini kullandı.