Son dakika Trabzonspor haberi: Şampiyonluk sonrası Marek Hamsik manşetlerde! İngilizler yazdı...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor cephesinde büyük bir coşku yaşanıyor...
Dünya genelinde ses getiren şampiyonluk kutlamasıyla birlikte yabancı basın da bu şampiyonluğu yakından takip etti.
İngiliz basını, Fırtına'nın şampiyonluğu sonrası yıldız oyuncu Marek Hamsik'i manşetlere taşıdı.
"NAPOLI İLE DEĞİL, TRABZONSPOR İLE..."
besoccer.com, Hamsik için derlediği haberde, "Napoli'de geçirdiği 12 uzun yılın ardından 520 maça çıkıp 121 gol atan Hamsik'in özlemini çektiği lig şampiyonluğu nihayet geldi. Ama Napoli ile değil, Trabzonspor ile." ifadelerini kullandı.