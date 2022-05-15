Werder Bremen yeniden Bundesliga’ya yükseldi!

Daha önce Bundesliga'ya çıkmayı garantileyen Schalke 04 de deplasmanda Nürnberg'i 15. dakikada Rodrigo Zalazar ve 88. dakikada Simon Terodde'nin golleriyle 2-1 yendi. Nürberg'in tek golü 86. dakikada Lukas Schleimer'den geldi.

Schalke 04 bu galibiyetle puanını 65'e çıkararak 2021-2022 sezonunda İkinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Hamburg da Hansa Rostock'u 3-2 yenerek 60 puan ve averajla sezonu 3. sırada tamamladı.