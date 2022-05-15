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Giriş Tarihi: 15.5.2022 21:35 Son Güncelleme: 15.5.2022 21:35

Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırdı

AA
Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kohfeldt ile iş birliğinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, güvene dayalı ve dürüst görüşmeler sonunda birlikte çalışmayı sona erdirme kararının alındığını belirtti.

39 yaşındaki Kohfeldt de takımla zor bir dönemde çalışmaya başladığını ifade ederek, şimdi istikrarlı bir takım bıraktığından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bundesliga'da daha önce Werder Bremen'i çalıştıran Kohfeldt, Ekim 2021'de Wolfsburg'un başına getirilmişti.

Bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan Wolfsburg, sezonu 42 puanla 12. sırada tamamladı.

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Wolfsburg, teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırdı
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