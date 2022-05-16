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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Gelenek değışmedı! Dünya o geceyi konuştu

Gelenek değışmedı! Dünya o geceyi konuştu
Bordo-mavili camia şampiyonluk kupasını önce Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kaldırırken kutlamalar tarihe geçti. Sanatçıların şovları, dans oyunları, ışık gösterileri ve sonrasında ellerde yükselen kupa ile birlikte yaşanan muhteşem gece, Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'da Marca gazetesi, Trabzonspor'un kutlamalarının artık bir gelenek haline geldiğine vurgu yaptı. Denizdeki filoyu sosyal medya hesabından paylaşan FIFA, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır" mesajını yazdı. İtalya, İngiltere, Almanya başta olmak üzere dünya medyasında kutlamalar manşetlere taşındı.

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Gelenek değışmedı! Dünya o geceyi konuştu
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