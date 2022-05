Herkese örnek olduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nı dolduran taraftarlara özel teşekkür etti. Bu maçı kazanmayı çok istediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Dünyanın her yerinden Trabzon'a taraftarlarımız maça geliyor ama her zaman değil. Böyle bir fırsat varken elimizde, buraya gelmişken, şampiyon takım gibi oynayıp kazanmak istedik. Oyuncularım yorgunluklarına rağmen elinden geleni yaptı. Harika bir taraftarımız var. Geçen seneden itibaren her şeyiyle dünyaya örnek oldular. Hep bir duygu dengesi oturmuş şekilde hareket ettiler. Uzun zamandır oyun anlamında da güzel işler yapan takımına destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir haftamız daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Biz bir an evvel daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunun çalışmasını yapacağız" ifadelerini kullandı.