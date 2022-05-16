Son dakika: Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Adana Demirspor maçında 11’ler belli oldu

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.