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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Yunanistan’da Trabzon rüzgârı

Yunanistan’da Trabzon rüzgârı

Bakasetas ve Siopis’in ülkelerinin bayrağı ile sahaya çıkıp sirtaki oynaması gündeme damga vurdu

Şampiyonluk yolunda takımın en etkili silahları Bakasetas ile Siopis, kutlamalara Yunan bayrağını sırtlarına asarak çıkarken sirtaki oynamayıda ihmal etmemişlerdi. Tüm stat bu ikili ile birlikte tempo tutarken bu anlar Yunanistan'da ise büyük ilgi gördü. Yunan haber siteleri ve sosyal medyada iki oyuncunun bu özgürlüğüne övgüler yağdırdı. "Yunanistan'da böyle bir şeye izin verilmezdi" yorumları yapılırken şu mesajlar dikkat çekti: "İşte dostluk işte anlayış", "Yunan bayrağı ile Trabzon'da kutlama! Dostluk mesajı böyle verilir..."

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Yunanistan’da Trabzon rüzgârı
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