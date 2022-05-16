Yunanistan’da Trabzon rüzgârı

Şampiyonluk yolunda takımın en etkili silahları Bakasetas ile Siopis, kutlamalara Yunan bayrağını sırtlarına asarak çıkarken sirtaki oynamayıda ihmal etmemişlerdi. Tüm stat bu ikili ile birlikte tempo tutarken bu anlar Yunanistan'da ise büyük ilgi gördü. Yunan haber siteleri ve sosyal medyada iki oyuncunun bu özgürlüğüne övgüler yağdırdı.yorumları yapılırken şu mesajlar dikkat çekti: