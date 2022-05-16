Yunus Akgün, Galatasaray’ı yine boş geçmedi! Bu sezon 3 gol...

Genç futbolcu attığı bu golle bu sezon 8'i lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

Yunus Akgün, maçın ardında şu ifadeleri kullandı:

"Seyirciye ve taraftara çok güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a karşı oynamak duygusual bir andı benim için. Beklentinin farkındayım. Beklentileri karşılamak istiyorum ve hazır geleceğim.

Son maçımızı da kazanarak sezonu noktalamak istiyoruz. Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Bana yeteneğinin farkında ol, 10 gol atıyorsan 15 gol at dedi. Hayatımda ve kariyerimde çok önemli yere sahip."