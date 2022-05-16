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Giriş Tarihi: 16.5.2022 22:17 Son Güncelleme: 16.5.2022 22:25

Yunus Akgün, Galatasaray'ı yine boş geçmedi! Bu sezon 3 gol...

Yunus Akgün, Galatasaray’ı yine boş geçmedi! Bu sezon 3 gol...

Adana Demirspor’da Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla oynanan karşılaşmada 1 gol kaydetti. Yunus, ligin ilk yarısında Adana’daki maçta da 2 gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında 1-0 geriye düştü.

Adana ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra sevinmedi. Galatasaraylı taraftarlar da genç futbolcuyu alkışladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan ve Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı mücadelede de 2 golü Yunus Akgün atmıştı.

Genç futbolcu attığı bu golle bu sezon 8'i lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

Yunus Akgün, maçın ardında şu ifadeleri kullandı:

"Seyirciye ve taraftara çok güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a karşı oynamak duygusual bir andı benim için. Beklentinin farkındayım. Beklentileri karşılamak istiyorum ve hazır geleceğim.

Son maçımızı da kazanarak sezonu noktalamak istiyoruz. Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Bana yeteneğinin farkında ol, 10 gol atıyorsan 15 gol at dedi. Hayatımda ve kariyerimde çok önemli yere sahip."

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Yunus Akgün, Galatasaray'ı yine boş geçmedi! Bu sezon 3 gol...
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