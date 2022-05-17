Altınordu’da 10 yıllık Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi!

Bu süreçte Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Enis Destan ve daha onlarca genç futbolcunun hikayesini anlattıklarını aktaran Eroğlu, "Altınordu, 90 dakikaya ve futbol sahalarına asla ve asla sığmayacak, büyük bir yol hikayesidir. Altınordu, tarihe tanıklık edenlerin değil, tarihi birlikte yazanların eseridir. Bu eserde küçük bir payım bile varsa, çocuklarımızın yarına güvenle bakmalarını sağlama yolunda katkı sağladıysam, kendimi dünyanın en mutlu insanı sayarım. Evet, bizimkisi bir yol hikayesiydi. Çok güzel başladı, çok güzel devam etti ve en güzel şekilde bitti. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm Altınordu'nun, Türk futbolunun gelecek yapılanmasında bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu güzel hikayeyi yazan, başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve artık yeni bir yol hikayesi yazmak üzere ayrılırken, bayrağı devrettiğim dostum Ufuk Kahraman'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.