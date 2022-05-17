Kulüpten ayrıldığı dönemde kazandırdığı bonservis ücreti ve başarılarına dikkat çeken Arda Turan, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.