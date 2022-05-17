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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:31 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:35

Arda Turan isyan etti! “Sen ne yaptın?”

Arda Turan isyan etti! “Sen ne yaptın?”

Bu sezon Galatasaray ile yollarını ayıracak Arda Turan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eleştirilere sitemde bulundu. İşte tüm detaylar…

Galatasaray'da bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu Arda Turan, dün taraftarının önünde oynanan Adana Demirspor karşısında ilk 18'e alınmaması üzerine sosyal medya hesabından sitem içerikli paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da formasından uzak kalan ve Adana Demirspor maçının kadrosunda da yer almayan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.

Kulüpten ayrıldığı dönemde kazandırdığı bonservis ücreti ve başarılarına dikkat çeken Arda Turan, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.

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Arda Turan isyan etti! “Sen ne yaptın?”
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