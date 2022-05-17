Bursaspor enkaza döndü!

010'da Süper Lig'de şampiyon olduktan 12 yıl sonra 2. Lig'e kadar düşen ve büyük bir çöküş yaşayan Bursaspor'da başkan Ömer Furkan Banaz, basına dert yandı. "Bu şekilde karşınıza çıktığımız için çok üzgünüz" diyen Başkan Banaz,ifadesini kullandı. Tim Matavz ve Reagy Ofosu ile alakalı önemli açıklamalar yapan Banaz,diye konuştu.