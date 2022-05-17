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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Bursaspor enkaza döndü!

Bursaspor enkaza döndü!

2. Lig’e düşen yeşil-beyazlı kulübün 1 milyar TL’yi aşkın borcu olduğunu söyleyen Başkan Ömer Furkan Banaz, “Sorunlar 3-5 kişi ile çözülemez” dedi

2010'da Süper Lig'de şampiyon olduktan 12 yıl sonra 2. Lig'e kadar düşen ve büyük bir çöküş yaşayan Bursaspor'da başkan Ömer Furkan Banaz, basına dert yandı. "Bu şekilde karşınıza çıktığımız için çok üzgünüz" diyen Başkan Banaz, "Bursaspor'un 1 milyar TL'yi aşkın borcu var. Küme düşse de var, kalsa da var. 3-5 kişinin bir araya gelerek çözeceği bir problem değil. Şehir olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Enkaz bir tablo var. Tüm Bursa bunun sorumlusudur. Tüm şehrimizi Bursasporumuzun yanında olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Tim Matavz ve Reagy Ofosu ile alakalı önemli açıklamalar yapan Banaz, "Sadece bu iki topçunun maliyeti 46 milyon TL civarında. Akıl alır gibi değil. Biz tüm gayretlerimizle 40 milyon TL bulabildik. Düşünün artık gerisini" diye konuştu.

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Bursaspor enkaza döndü!
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