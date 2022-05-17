Bursaspor enkaza döndü!

2. Lig’e düşen yeşil-beyazlı kulübün 1 milyar TL’yi aşkın borcu olduğunu söyleyen Başkan Ömer Furkan Banaz, “Sorunlar 3-5 kişi ile çözülemez” dedi
2010'da Süper Lig'de şampiyon olduktan 12 yıl sonra 2. Lig'e kadar düşen ve büyük bir çöküş yaşayan Bursaspor'da başkan Ömer Furkan Banaz, basına dert yandı. "Bu şekilde karşınıza çıktığımız için çok üzgünüz" diyen Başkan Banaz, "Bursaspor'un1 milyar TL'yi aşkın borcu var. Kümedüşse de var, kalsa da var. 3-5 kişininbir araya gelerek çözeceği bir problemdeğil. Şehir olarak kenetlenmeye ihtiyacımızvar. Enkaz bir tablo var. TümBursa bunun sorumlusudur. Tüm şehrimiziBursasporumuzun yanında olmayadavet ediyorum" ifadesini kullandı. Tim Matavz ve Reagy Ofosu ile alakalı önemli açıklamalar yapan Banaz, "Sadecebu iki topçunun maliyeti 46 milyonTL civarında. Akıl alır gibi değil. Biz tümgayretlerimizle 40 milyon TL bulabildik.Düşünün artık gerisini" diye konuştu.