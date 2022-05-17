Değerlerine değer kattılar!

Karadeniz Fırtınası’nı şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncular, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi
Bu sezon Süper Lig'de tozu dumana katarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları, Avrupa kulüplerinin takibi altında. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, HüseyinTürkmen, Vitor Hugo, AnastasiosBakasetas, Djaniny Semedo ve AndreasCornelius'a ciddi tekliflerin geldiği öğrenilirken, yönetimin ancak beklentilerin karşılanması durumunda transfere izin vereceği kaydedildi. Gelecek sezon hem Türkiye hem de Avrupa'yıtaşıyabilecek bir kadro planlaması yapan bordomaviliyönetim, teknik direktör Abdullah Avcıile sezonun bitiminin ardından bir araya gelecek. Bu zirvede gelecek ve gideceklerin durumu masaya yatırılarak ona göre bir yol haritası çizilecek.