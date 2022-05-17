Değerlerine değer kattılar!

Bu sezon Süper Lig'de tozu dumana katarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları, Avrupa kulüplerinin takibi altında.ciddi tekliflerin geldiği öğrenilirken, yönetimin ancak beklentilerin karşılanması durumunda transfere izin vereceği kaydedildi.Bu zirvede gelecek ve gideceklerin durumu masaya yatırılarak ona göre bir yol haritası çizilecek.