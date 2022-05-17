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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Değerlerine değer kattılar!

Değerlerine değer kattılar!

Karadeniz Fırtınası’nı şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncular, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi

Bu sezon Süper Lig'de tozu dumana katarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları, Avrupa kulüplerinin takibi altında. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Djaniny Semedo ve Andreas Cornelius'a ciddi tekliflerin geldiği öğrenilirken, yönetimin ancak beklentilerin karşılanması durumunda transfere izin vereceği kaydedildi. Gelecek sezon hem Türkiye hem de Avrupa'yı taşıyabilecek bir kadro planlaması yapan bordomavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile sezonun bitiminin ardından bir araya gelecek. Bu zirvede gelecek ve gideceklerin durumu masaya yatırılarak ona göre bir yol haritası çizilecek.

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Değerlerine değer kattılar!
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