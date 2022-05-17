"KAPTAN UĞURCAN, ABDÜLKADİR ÖMÜR, VE DORUKHAN SAHİPLENMEYİ ÇOK İYİ YAPTI"

Takımdaki havanın şampiyonluğa büyük bir etkisi olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kaptan Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ü ve onlarla Dorukhan da bence bu sahiplenmeyi çok iyi yaptı. Burada uzun süre zaman almış Nwakaeme olsun sonradan katılmasına rağmen Bakasetas olsun Djaniny olsun bunlar da çok katkı verdi. Marek Hamsik'i zaten söylemeye gerek yok. Muhteşem bir kadroya sahibiz. Oynamayan Murat cem altyapı da olmasına rağmen müthiş bir sahiplenme müthiş bir yetenek. Yunus Mallı müthiş bir karakter. Yani tek tek isim söylemek istemiyorum ama arkadaşlarımın hepsini ben çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz. Sonuna kadar bütün güzellikleri de hak eden bir grup var. Sizler de bunu görüyorsunuz gözlemliyorsunuzdur. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.