Jesus’a yoğun markaj!

Sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, bitime bir hafta kala ligi 2. sırada bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Şampiyonlar Ligi biletini kapmaya çok yakın olan Fenerbahçe'de artık tüm gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Başkan Ali Koç, Portekiz'de 2 kez görüştüğü tecrübeli teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varmış, Jesus'un son şartı,olmuştu. Artık tarafların ufak pürüzleri de gidermesi ve Portekizli teknik direktörün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak Brezilya basını dün Kanarya'yı üzecek iddialar ortaya attı.Brezilya'dan iki gazeteci, Jorge Jesus'un hangi takıma gideceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı."Jorge Jesus, Flamengo taraftarının yanında. Jesus'la bağlantılı biriyle konuştum ve o kişi bana,dedi.dedi.ise "Paulo Sousa, Jorge Jesus'un nasıl Flamengo'dan kovulmasını beklediyse, şimdi deifadelerini kullandı.