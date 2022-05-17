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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Jesus’a yoğun markaj!

Jesus’a yoğun markaj!

Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla son detayları görüşürken, Brezilya basınından farklı iddialar geldi

Sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, bitime bir hafta kala ligi 2. sırada bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Şampiyonlar Ligi biletini kapmaya çok yakın olan Fenerbahçe'de artık tüm gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Başkan Ali Koç, Portekiz'de 2 kez görüştüğü tecrübeli teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varmış, Jesus'un son şartı, "Şampiyonlar Ligi vizesi ve transfer bütçesi" olmuştu. Artık tarafların ufak pürüzleri de gidermesi ve Portekizli teknik direktörün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak Brezilya basını dün Kanarya'yı üzecek iddialar ortaya attı.

'FLAMENGO TARAFTARININ YANINDA!'
Brezilya'dan iki gazeteci, Jorge Jesus'un hangi takıma gideceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gabriel Reis, "Jorge Jesus, Flamengo taraftarının yanında. Jesus'la bağlantılı biriyle konuştum ve o kişi bana, 'Bakalım, Flamengo yöneticileri bu baskıya ne kadar dayanacak' dedi. Jesus, Flamengo taraftarıyla beraber ve başka bir kulübe imza atmamak için kendini tutmaya çalışıyor" dedi. Thiago Asmar ise "Paulo Sousa, Jorge Jesus'un nasıl Flamengo'dan kovulmasını beklediyse, şimdi de Jesus'un başka bir kulüple imzalamasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Jesus’a yoğun markaj!
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