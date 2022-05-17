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Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:55 Son Güncelleme: 17.5.2022 16:57

Martin Skrtel futbolculuk kariyerini noktaladı!

AA
Martin Skrtel futbolculuk kariyerini noktaladı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, futbol hayatını sezon sonunda noktalayacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. Kulübü Spartak Trnava'nın YouTube kanalına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki stoper, 21 Mayıs'ta Dunajska Streda ile oynayacakları lig maçında son kez sahaya çıkacağını belirtti.

Trencin, Zenit, Liverpool, Fenerbahçe, Atalanta ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Skrtel, Ağustos 2021'de Spartak Trnava'ya imza atarak 17 yıl sonra ülkesine dönmüştü.

Rusya ve Türkiye'de birer lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 4 kez yılın en iyi Slovak futbolcusu seçilmişti. Skrtel, 2019'da son verdiği Slovakya Milli Takımı kariyerinde ise 104 maça çıkıp, 6 gol atmıştı.

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Martin Skrtel futbolculuk kariyerini noktaladı!
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