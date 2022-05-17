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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Nefret dilini bırakın

YUNUS EMRE SEL
Nefret dilini bırakın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlar arasında yaşanan olaylar için çağrı yaptı: “Başkanların sorumluluğu var. Meselelere sağduyu ile yaklaşıp örnek ve öncü olmalıyız”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo- mavililer ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. İki kulüp taraftarı arasında yükseltilen gerilimden endişe duyduğunu kaydeden Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi, toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir. Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız."

ŞİDDET OLAYLARINI KINIYORUM
"Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim."

DÜNYAYI HAYRAN BIRAKTIK
"Şampiyonluğu hiçbir taşkınlığa mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı kendine hayran bırakan değerli taraftarımıza teşekkür ederim."

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Öncelik savunma takviyesi!
Mükemmel bir sezonun ardından gelen şampiyonluk ve artık kutlamaları bir kenara bırakarak gelecek sezon için yapılanma süreci başlayacak. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre sorunların ortaya çıktığı bir gerçek. Çünkü savunmanın ortasında oynayan Vitor Hugo ve Edgar IE'nin sakatlıkları geldi. Edgar sezonu kapattı ve Vitor Hugo yanında sürekli değişik oyuncularla oynadı. Sağ bek ve sol bekte de bir türlü istikrarlı bir oyuncu bulunamadı. Bu da bizlere gösteriyor ki öncelikli transferler, savunmanın ortası, sol bek ve sağ bek oyuncu tercihleri olacaktır. Orta sahaya da iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu transferinin de olması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü gelecek sezon eğer gruplara kalabilirlerse Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir ligde mücadele edecekler.

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