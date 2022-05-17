Nefret dilini bırakın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlar arasında yaşanan olaylar için çağrı yaptı: “Başkanların sorumluluğu var. Meselelere sağduyu ile yaklaşıp örnek ve öncü olmalıyız”
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo- mavililer ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. İki kulüp taraftarı arasında yükseltilen gerilimden endişe duyduğunu kaydeden Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular gibi taraftarlarında birbiriyle rekabetiçinde olması son derecedoğaldır. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi, toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir. Bunoktada kulüplerin başkanlığınıüstlenen şahısların taşıdığısorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız."
ŞİDDET OLAYLARINI KINIYORUM
"Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşananolayların hukuken takipçisiolacak ve gereken hertürlü adımı atacağız. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim."
DÜNYAYI HAYRAN BIRAKTIK
"Şampiyonluğu hiçbir taşkınlığa mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı kendine hayran bırakan değerli taraftarımıza teşekkür ederim."
BİR GÖRÜŞ İSKENDER GÜNEN
Öncelik savunma takviyesi! Mükemmel bir sezonun ardından gelen şampiyonluk ve artık kutlamaları bir kenara bırakarak gelecek sezon için yapılanma süreci başlayacak. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre sorunların ortaya çıktığı bir gerçek. Çünküsavunmanın ortasında oynayanVitor Hugo ve Edgar IE'nin sakatlıklarıgeldi. Edgar sezonu kapattı ve Vitor Hugo yanında sürekli değişik oyuncularla oynadı. Sağ bek ve sol bekte de bir türlü istikrarlı bir oyuncu bulunamadı. Bu da bizlere gösteriyor ki öncelikli transferler, savunmanın ortası, sol bek ve sağ bek oyuncu tercihleri olacaktır. Ortasahaya da iki yönlü oynayabilecekbir oyuncu transferinin de olmasıgerektiği düşüncesindeyim. Çünkü gelecek sezon eğer gruplara kalabilirlerse Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir ligde mücadele edecekler.