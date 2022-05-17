Nefret dilini bırakın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo- mavililer ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. İki kulüp taraftarı arasında yükseltilen gerilimden endişe duyduğunu kaydeden Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi, toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir.Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız.""Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum.Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim.""Şampiyonluğu hiçbir taşkınlığa mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı kendine hayran bırakan değerli taraftarımıza teşekkür ederim."BİR GÖRÜŞÖncelik savunma takviyesi!bir sezonun ardından gelen şampiyonluk ve artık kutlamaları bir kenara bırakarak gelecek sezon için yapılanma süreci başlayacak. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre sorunların ortaya çıktığı bir gerçek.Edgar sezonu kapattı ve Vitor Hugo yanında sürekli değişik oyuncularla oynadı. Sağ bek ve sol bekte de bir türlü istikrarlı bir oyuncu bulunamadı. Bu da bizlere gösteriyor ki öncelikli transferler, savunmanın ortası, sol bek ve sağ bek oyuncu tercihleri olacaktır.Çünkü gelecek sezon eğer gruplara kalabilirlerse Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir ligde mücadele edecekler.