‘Neyin ne olduğunu herkes biliyor!’

Torrent: Daha kim olduğumu bilmeden herkes eleştirdi. Her geleni böyle yakmak doğru değil. 3 sene kalmak istiyorum”
G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen ancak bir yıl daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Torrent, maçtan sonra önemli mesajlar verdi. "Burak Elmas'a beni buraya getirdiğiiçin müteşekkirim. Onunla çalışmaktangurur duydum" diyen İspanyol hoca şunları söyledi: "Daha kim olduğumu bilmeden herkes eleştirdi. Kulübün ismine ve tarihine saygıduymak lazım, her gelen insanı böyleyakmak doğru değil. Dürüst olan herkes biliyor neyin ne olduğunu. Cesur olup anlatsınlar... Neden gelen teknik adamlar yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait' diyerek hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Sensibile ile konuştum, antrenörlerle konuştum. 20 kişilik kadro istiyorum, başarıya aç oyuncular istiyorum. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama yeni başkanın kararlarınasaygı duyarız. Bizim 3 senekalmak gibi bir isteğimiz var, kontratımızdevam ediyor."
YUNUS'UN ADANA'DA NE İŞİ VAR! G.Saray'dan kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Yunus Akgün dün de boş geçmedi. 21 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki 2 golü sonrasında dün de eski takımının ağlarını sarstı. Ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Yunus'un 8 de asisti var. Genç oyuncuyu öven teknik direktör Torrent, "Yunus Akgün'ebayılıyorum, maçtan sonra konuştum.Adana'da ne işi var, bilmiyorum!..Dönecek olmasından mutluyum" dedi.