‘Neyin ne olduğunu herkes biliyor!’

G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen ancak bir yıl daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Torrent, maçtan sonra önemli mesajlar verdi.diyen İspanyol hoca şunları söyledi: "Daha kim olduğumu bilmeden herkes eleştirdi.Dürüst olan herkes biliyor neyin ne olduğunu. Cesur olup anlatsınlar... Neden gelen teknik adamlar yakılıyor, bunu herkes biliyor. İnsanlar 'Kulüp bana ait' diyerek hata yapıyor.Sensibile ile konuştum, antrenörlerle konuştum. 20 kişilik kadro istiyorum, başarıya aç oyuncular istiyorum. 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var.kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Yunus Akgün dün de boş geçmedi. 21 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki 2 golü sonrasında dün de eski takımının ağlarını sarstı. Ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Yunus'un 8 de asisti var. Genç oyuncuyu öven teknik direktör Torrent,dedi.