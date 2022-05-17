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Giriş Tarihi: 18.5.2022 00:03

PFDK'dan hakem Arda Kardeşler'e Bitcoin cezası!

AA
PFDK’dan hakem Arda Kardeşler’e Bitcoin cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde para atışını Bitcoin'le gerçekleştiren Arda Kardeşler'e, 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

EGEMEN KORKMAZ'A 3 MAÇ CEZA!

Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi. Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.

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PFDK'dan hakem Arda Kardeşler'e Bitcoin cezası!
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