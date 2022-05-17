Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor...
Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. A Spor'un haberine göre; Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu.
İŞTE YAPILAN TEKLİFLER
1- Sonraki satıştan %50 pay+4 milyon Euro bonservis
2- Toplam bonservis 6 milyon Euro
* Alexander Sørloth'a ise 3 yıllık kontrat senelik 2.5 milyon Euro
KORAY YAĞCI PORTEKİZ YOLCUSU
A Spor ekranlarında Sercan Dikme, Beşiktaş U19 takımında forma giyen Koray Yağcı'nın Portekiz yolcusu olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Koray Yağcı, Portekiz ekiplerinden Famalicao ile anlaşmak üzere ve 500 bin Euro'yla 1 milyon Euro arası bonservis geliri bekleniyor.