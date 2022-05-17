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Giriş Tarihi: 17.5.2022 17:08 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:21

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın Alexander Sörloth teklifi belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın Alexander Sörloth teklifi belli oldu

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ra flaş gelişmeler yaşanıyor...

Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Alexander Sörloth'u gündemine aldı. A Spor'un haberine göre; Kartal, Sörloth için 2 farklı resmi teklifte bulundu.

İŞTE YAPILAN TEKLİFLER

1- Sonraki satıştan %50 pay+4 milyon Euro bonservis
2- Toplam bonservis 6 milyon Euro

* Alexander Sørloth'a ise 3 yıllık kontrat senelik 2.5 milyon Euro

KORAY YAĞCI PORTEKİZ YOLCUSU

A Spor ekranlarında Sercan Dikme, Beşiktaş U19 takımında forma giyen Koray Yağcı'nın Portekiz yolcusu olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Koray Yağcı, Portekiz ekiplerinden Famalicao ile anlaşmak üzere ve 500 bin Euro'yla 1 milyon Euro arası bonservis geliri bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın Alexander Sörloth teklifi belli oldu
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