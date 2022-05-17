EREN ELMALI İÇİN GÖRÜŞME

Fenerbahçe resmi bir gerişimde bulundu. Yöneticilerle Kasımpaşalı yöneticiler bir araya geldi ve Eren Elmalı için ilk resmi girişim yapıldı. Eren Elmalı için istenen rakam 5 milyonun üstünde ve Fenerbahçe bu rakamı kabul edilebilir bulmadı ama bu süreç devam edecektir.