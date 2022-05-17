Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, 17 Mayıs Salı akşamı ya da 18 Mayıs Çarşamba günü, Jesus ile bir araya gelinecek.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, sarı lacivertliler Jesus'u İstanbul'a davet edecek.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul görüşmeye dair detayları aktarırken, şu ifadeleri kullandı:
Jesus, Ali Koç'u çok seviyor ve görüşmeler çok pozitif devam ediyor. Görüşme olumlu geçerse artık İstanbul'a davet edilecek. Henüz anlaşma yok ama önümüzdeki görüşmeden sonra işin olup olmayacağı netleşecek.
EREN ELMALI İÇİN GÖRÜŞME
Fenerbahçe resmi bir gerişimde bulundu. Yöneticilerle Kasımpaşalı yöneticiler bir araya geldi ve Eren Elmalı için ilk resmi girişim yapıldı. Eren Elmalı için istenen rakam 5 milyonun üstünde ve Fenerbahçe bu rakamı kabul edilebilir bulmadı ama bu süreç devam edecektir.
Kasımpaşa da Fenerbahçe'den Novak'ı istiyordu. Bu iş takas üzerinden de olabilir ve böylelikle fiyat da düşürülmüş olur.
SÖRLOTH KONUSU
Geçen sene Ali Koç, Sörloth'la birebir görüşüyordu ama şimdi forvet havuzu daha büyük. Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a geldi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle görüştü. Teknik direktör konusu belli olunca Sörloth'un ciddiyeti de belli olacak.