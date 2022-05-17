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Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:14 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:03

Son dakika: Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında kritik görüşme! Tarih belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında kritik görüşme! Tarih belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, 17 Mayıs Salı akşamı ya da 18 Mayıs Çarşamba günü, Jesus ile bir araya gelinecek.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, 17 Mayıs Salı akşamı ya da 18 Mayıs Çarşamba günü, Jesus ile bir araya gelinecek.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, sarı lacivertliler Jesus'u İstanbul'a davet edecek.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul görüşmeye dair detayları aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

Jesus, Ali Koç'u çok seviyor ve görüşmeler çok pozitif devam ediyor. Görüşme olumlu geçerse artık İstanbul'a davet edilecek. Henüz anlaşma yok ama önümüzdeki görüşmeden sonra işin olup olmayacağı netleşecek.

Maddi konular var, Şampiyonlar Ligi detayı çok önemli, Jesus'un Fenerbahçe için çok istekli olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin son yıllarda Avrupa'da eski günlerinden uzaklaşmasıydı.

EREN ELMALI İÇİN GÖRÜŞME

Fenerbahçe resmi bir gerişimde bulundu. Yöneticilerle Kasımpaşalı yöneticiler bir araya geldi ve Eren Elmalı için ilk resmi girişim yapıldı. Eren Elmalı için istenen rakam 5 milyonun üstünde ve Fenerbahçe bu rakamı kabul edilebilir bulmadı ama bu süreç devam edecektir.

Kasımpaşa da Fenerbahçe'den Novak'ı istiyordu. Bu iş takas üzerinden de olabilir ve böylelikle fiyat da düşürülmüş olur.

SÖRLOTH KONUSU

Geçen sene Ali Koç, Sörloth'la birebir görüşüyordu ama şimdi forvet havuzu daha büyük. Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a geldi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle görüştü. Teknik direktör konusu belli olunca Sörloth'un ciddiyeti de belli olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında kritik görüşme! Tarih belli oldu...
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