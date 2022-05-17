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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Veda maçında Kartal’ı üzdüler

Veda maçında Kartal’ı üzdüler
Karagümrük maçıyla Kadıköy'e son kez Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıkan İsmail Kartal'ın mutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Taraftara bol gollü bir galibiyetle veda etmek isteyen Kartal buna ulaşamazken karşılaşmanın son dakikalarında tribünden yapılan ıslıklı protestoya da üzüldü. Tecrübeli hoca buna bir anlam veremediğini söylerken, futbolcularına soyunma odasında moral depoladı. Kartal, "Siz bu ligin en çok saygıyı hak eden takımısınız. Hepinizle tek tek gurur duyuyorum. Evet istediğimiz oyunu oynayamadık ama bu düşüş çok normal" ifadelerini kullandı.

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Veda maçında Kartal’ı üzdüler
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