Veda maçında Kartal’ı üzdüler

maçıyla Kadıköy'e son kez Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıkan İsmail Kartal'ın mutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Taraftara bol gollü bir galibiyetle veda etmek isteyen Kartal buna ulaşamazken karşılaşmanın son dakikalarında tribünden yapılan ıslıklı protestoya da üzüldü. Tecrübeli hoca buna bir anlam veremediğini söylerken, futbolcularına soyunma odasında moral depoladı. Kartal,ifadelerini kullandı.