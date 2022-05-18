Babel: Seçimler çok geç yapılıyor!

G.SARAY taraftarı önünde son maçına çıkan Ryan Babel, 3 senelik dönemini değerlendirdi. Bu sezonun büyük şanssızlık olduğunu itiraf eden 35 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Torrent ile çok daha fazla süre aldım ve neredeyse her maçta oynayabilme şansı yakaladım ama Fatih Terim'i çok severdim. Zamanlama olarak hem geçen sezon hem bu sezon seçimler çok kötü zamanlarda gerçekleşti.Bu sezon içinde son haftalarda hocalar da dahil olmak üzere kimse bu sürenin nasıl gelişeceğini bilmiyor" yorumunu yaptı