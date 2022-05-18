Galatasaray’a Dursun Özbek müjdesi!

Galatasaray camiasının 11 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday olmasını istediği eski başkanlardan Dursun Özbek, bu çağrıya olumlu geri dönüş yaptı ve seçime girmeye karar verdi. Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018 yılları arasında başkanlık yapan ve futbolda 5 kupa kazanan Özbek, daha sonra olağanüstü kongreye gidince seçimi kaybetmişti. Özbek'in, adaylardan Metin Öztürk ile birleştiği ve Öztürk'ün, yönetimde ikinci başkanlık görevini üstleneceği bildirildi. Ayrıcabelirtildi. Öztürk'ün ekibinden ise Dikran Gülmezgil, Rıza Morova ve İsmail Sarıkaya'nın da bu oluşuma katılacağı aktarıldı.