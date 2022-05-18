Galatasaray’a Dursun Özbek müjdesi

Sarı-Kırmızılı kulüpte 2015-2018 yılları arasında başkanlık yapan ve futbolda 5 kupa kazanan Özbek, daha sonra olağanüstü kongreye gidince seçimi kaybetmişti. Özbek'in, adaylardan Metin Öztürk ile birleştiği ve Öztürk'ün, yönetimde ikinci başkanlık görevini üstleneceği bildirildi.

Ayrıca cuma günü divan başkanlığına verilecek olan 73 yaşındaki Özbek'in listesinde camianın önemli isimlerinden Erden Timur ve Cemal Özgörkey'in de olacağı belirtildi.

Metin Öztürk'ün ekibinden ise Dikran Gülmezgil, Rıza Morova ve İsmail Sarıkaya'nın da bu oluşuma katılacağı aktarıldı. Galatasaray'da diğer aday ise Eşref Hamamcıoğlu...